H Σέφιλντ του Τζορτζ Μπάλντοκ νίκησε με 2-0 την Γουέστ Μπρομ και σφράγισε και μαθηματικά την επάνοδο της στην Premier League, ως δεύτερη πίσω από την Μπέρνλι. Έδωσε ασίστ ο διεθνής μπακ.

Η Σέφιλντ μετά από δυο σεζόν επέστρεψε στην Premier League. Η ομάδα του διεθνή δεξιού μπακ με την Εθνική, Τζορτζ Μπάλντοκ, νίκησε με 2-0 την Γουέστ Μπρομ για την 38η αγωνιστική της Championship, έφτασε στο +7 από την τρίτη Λούτον με ματς λιγότερο και σφράγισε την άνοδο της ως δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Μπέρνλι.

Οι Λεπίδες άνοιξαν τον σκορ στο 58' με τον Μπεργκ και στο 76' ο Αχμέντχοζιτς διαμόρφωσε το 2-0 μετά από ασίστ του Μπάλντοκ.

GOAAAAL! Anel Ahmedhodžić scores for Sheffield United to make it 2-0, which secures promotion to the Premier League 😍🇧🇦 @Anelswe pic.twitter.com/nGJP3MXPXt