Λάμπαρντ: Ο μόνος στην ιστορία της Τσέλσι με τέσσερις ήττες στα τέσσερα πρώτα ματς!

Η ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τον Φρανκ Λάμπαρντ τον μοναδικό προπονητή στην ιστορία της Τσέλσι που χάνει και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο της ομάδας.

Από το κακό στο... χειρότερο η Τσέλσι! Οι Μπλε έμειναν και επίσημα εκτός Ευρώπης, γνωρίζοντας την ήττα 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, από όταν ο Φρανκ Λάμπαρντ κάθισε ξανά στον πάγκο τους, έχουν μόνο ήττες (δύο από τους Μερένγκες, μια από Γουλβς και Μπράιτον), γεγονός που καθιστά τον Άγγλο τον μοναδικό κόουτς στην ιστορία της Τσέλσι που «πετυχαίνει» αυτό το... αρνητικό ρεκόρ των τεσσάρων αποτυχιών στα πρώτα του τέσσερα παιχνίδια.

Frank Lampard's second spell makes him the first manager in Chelsea's 118-year history to lose his first four games in charge.#CFC | #RMCF | #UCL pic.twitter.com/0gAh7wnRia