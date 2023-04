Την οψιόν αγοράς του δανεικού έως τώρα Αρτούρ Μαζουακού ενεργοποίησε η Μπεσίκτας, καταβάλλοντας στη Γουέστ Χαμ περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κάνει τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού μόνιμο κάτοικο Τουρκίας.

Στην Κωνσταντινούπολη θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν ο Αρτούρ Μαζουακού. Ο άλλοτε μπακ του Ολυμπιακού μετακόμισε στην Τουρκία ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ στην Μπεσίκτας το προηγούμενο καλοκαίρι και τα Σφυριά ανακοίνωσαν πως οι Αετοί ενεργοποίησαν την οψιόν του.

Η αρχική συμφωνία των δύο συλλόγων όριζε πως σε περίπτωση που ο Γάλλος «έπιανε» τις 25 συμμετοχές οι Τούρκοι θα πλήρωναν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Ακριβώς αυτό συνέβη και ο άλλοτε ερυθρόλευκος των 27 συμμετοχών φέτος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Μπεσίκτας.

We can confirm that Arthur Masuaku has completed a permanent transfer to Turkish Süper Lig side Beşiktaş J.K.