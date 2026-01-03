Ολυμπιακός: Στη λίστα της Μπεσίκτας ο Γιαζίτσι σύμφωνα με τους Τούρκους
Σαν... βόμβα έσκασε από την «Equipe» ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό καθώς δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής που έχει στην ομάδα.
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ αλλά ουκ ολίγες ομάδες έχουν προσεγγίσει την περίπτωση του έμπειρου μεσοεπιθετικού.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Μπεσίκτας είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρονται για τον διεθνή ποδοσφαιριστή καθώς τον έχει ψηλά στη λίστα της ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.
🦅 Beşiktaş, Olympiakos'tan ayrılmak isteyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.— Ajanshaber1903 (@AjansHaber_1903) January 3, 2026
🗞️ Takvim pic.twitter.com/CuYViOy3ql
