Η Μπεσίκτας φαίνεται πως έχει ψηλά στη λίστα της τον Γιουσούφ Γιαζίτσι την ίδια στιγμή που φουντώνουν τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του από τον Ολυμπιακό.

Σαν... βόμβα έσκασε από την «Equipe» ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό καθώς δεν είναι ευχαριστημένος με τον χρόνο συμμετοχής που έχει στην ομάδα.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ αλλά ουκ ολίγες ομάδες έχουν προσεγγίσει την περίπτωση του έμπειρου μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Μπεσίκτας είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρονται για τον διεθνή ποδοσφαιριστή καθώς τον έχει ψηλά στη λίστα της ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.