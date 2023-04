Η αποστολή της Μπόρνμουθ έφτασε αργοπορημένα στο γήπεδο της Τότεναμ λόγω της κίνησης στους δρόμους του Λονδίνου, με αποτέλεσμα η σέντρα του παιχνιδιού να καθυστερήσει ένα τέταρτο.

«Κόλλησε» στην κίνηση του Λονδίνου η αποστολή της Μπόρνμουθ. Τα Κεράσια έφτασαν με καθυστέρηση στην έδρα της Τότεναμ για την μεταξύ τους αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική της Premier League, με αποτέλεσμα η σέντρα να πάει λίγο πίσω.

Εν τέλει το παιχνίδι στο «Tottenham Hotspur Stadium» άρχισε με περίπου 15 λεπτά καθυστέρηση.

