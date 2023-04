Χατζηδάκης για την αγκωνιά στον Ρόμπερτσον: «Ό,τι έγινε, έγινε, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή»

Ο επόπτης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, μίλησε για πρώτη φορά μετά την αγκωνιά του στον Άντι Ρόμπερτσον, στο ημίχρονο του παιχνιδιού Λίβερπουλ - Άρσεναλ.

Ο Κώστας Χατζηδάκης δεν πρόκειται να οριστεί σε κανέναν αγώνα της Premier League ή του Κυπέλλου Αγγλίας ως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της FA για το περιστατικό με την αγκωνιά στον Άντι Ρόμπερτσον.

Μιλώντας την Τρίτη (11/4) για πρώτη φορά μετά το επεισόδιο, ο Χατζηδάκης δήλωσε: «Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό που συνέβη».

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ, Άντι Ρόμπερτσον, υποστήριξε ότι ο επόπτης τον χτύπησε με τον αγκώνα στο πρόσωπο αφού τον πλησίασε καθώς έφευγε. Η σύγκρουση καταγράφηκε στην κάμερα, με τον ποδοσφαιριστή και τους συμπαίκτες του να διαμαρτύρονται με μανία στον διαιτητή για το περιστατικό.

