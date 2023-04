Γκουαρδιόλα: «Ρωτήστε τον Τσιμίκα αν είμαι ασεβής» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στις δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στον viral πανηγυρισμό του μπροστά στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως προκλητικός.

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε πίσω στο σκορ από τη Λίβερπουλ, όμως έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 4-1. Στο γκολ της ισοφάρισης του Χουλιάν Άλβαρες ο Πεπ Γκουαρδιόλα πανηγύρισε έντονα μπροστά στον Κώστα Τσιμίκα και από πολλούς χρήστες τον Social Media η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε ως προκλητική. Στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι ο Καταλανός τεχνικός εξήγησε πως δεν είχε καμία πρόθεση να φανεί ασεβής.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος και του είπα πόσο ωραίο ήταν το γκολ μας. Ρωτήστε τον αν έδειξα έλλειψη σεβασμού, ρωτήστε τον Τσιμίκα. Πανηγυρίζω το γκολ όπως κάνω με τον γιο μου. Λυπάμαι πολύ. Πιστεύετε ότι είναι έλλειψη σεβασμού; Α, εντάξει, λυπάμαι πολύ!», ανέφερε ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος ήταν εμφανώς ενοχλημένος από την «κατηγορία».

