Κλοπ: «Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε ό,τι ήθελε, ήμασταν τυχεροί που δεν ήταν άπληστη» (vid)

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι τόνισε πως η ομάδα του ήταν... τυχερή που οι παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν πέτυχαν περισσότερα γκολ μετά την «κατάρρευση» των Reds.

H Λίβερπουλ προηγήθηκε στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», ο Άλβαρες ισοφάρισε σε 1-1 στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο οι Πολίτες έπαιζαν... μόνοι τους με αποτέλεσμα να πάρουν τη νίκη με το επιβλητικό 4-1. Ο τεχνικός των Reds, Γιούργκεν Κλοπ, στις δηλώσεις του μετά την βαριά ήττα στο Μάντσεστερ τόνισε πως αυτή την εικόνα την βλέπει συχνά από την ομάδα του, η οποία ήταν τυχερή, αφού η Σίτι δεν ήταν «άπληστη» για να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ.

"There were four-ish players who played an OK game and all the rest were... somewhere." 🤷‍♂️



Jurgen Klopp thanked Manchester City for not making it worse than it was for Liverpool 😅 pic.twitter.com/27AhrmiQgS