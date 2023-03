Γκουαρδιόλα: «Όλοι οι σύλλογοι έχουν σκαμπανεβάσματα, η Λίβερπουλ μπορεί να κερδίσει τους πάντες» (vids)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ, τόνισε πως ο Γιούργκεν Κλοπ έχει μια ομάδα που μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντίπαλο.

Η Premier League επιστρέφει μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Euro και μάλιστα με μεγάλο ντέρμπι. Η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί την Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του «Έτιχαντ» τόνισε πως οι Reds παρά τα σκαμπανεβάσματα μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε αντίπαλο και αναφέρθηκε στην κατάσταση του αμφίβολου Έρλινγκ Χάαλαντ.

🗣️ "We know each other for many years, so one more. They remain an exceptional team..."



Pep Guardiola on Liverpool despite a below par season for Jürgen Klopp's side.