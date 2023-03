«Έκλεισε» το μάτι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ντε Χέα: «Λατρεύω τον σύλλογο, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ»

Μπορεί ο Ντε Χέα να αρνήθηκε την πρώτη πρόταση ανανέωσης που του έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως σε δηλώσεις του φανέρωσε την επιθυμία του να συνεχίσει στους Κόκκινους Διαβόλους, δηλώνοντας πως λατρεύει τον σύλλογο.

Το καλοκαίρι του 2023 πλησιάζει και ενδέχεται να φέρει το τέλος της παρουσίας του Νταβίντ Ντε Χέα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το τρέχον συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο. Ο Ισπανός γκολκίπερ, που υπερασπίζεται την εστία της αγγλικής ομάδας από το 2011, εξακολουθεί να είναι η βασική της επιλογή, όμως αρνήθηκε την πρώτη πρότασή της για ανανέωση της συνεργασίας τους, θεωρώντας πως η απόδοσή του δεν δικαιολογεί τη μείωση των απολαβών του.

Ωστόσο, με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται σε καλό δρόμο, ο 33χρονος «έκλεισε» το μάτι στη Γιουνάιτεντ, κάνοντας φανερή σε δηλώσεις του την πρόθεσή του να συνεχίσει στο «Όλντ Τράφορντ».

«Λατρεύω τον σύλλογο, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Είμαι εδώ πολλά χρόνια και έχω απολαύσει κάθε στιγμή, έχω παίξει πολλά παιχνίδια. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι εδώ, πρόκειται για ένα τεράστιο club», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🗣️ "I love the club, I'm really happy here." ❤️



David de Gea says he is still enjoying every moment at Manchester United 🔴 pic.twitter.com/zsYPvLgz78