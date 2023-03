Η Κρίσταλ Πάλας επισημοποίησε την πρόσληψη του 75χρονου Ρόι Χόντσον στον πάγκο της μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Η Κρίσταλ Πάλας τελικά κατέληξε στην επιλογή του Ρόι Χόντσον για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της σεζόν. Ο 75χρονος Άγγλος τεχνικός είχε μείνει χωρίς δουλειά από το καλοκαίρι, που έλυσε το συμβόλαιό του με την Γουότφορντ.

Έχει κάτσει ξανά στον πάγκο των «αετών» για μία ολόκληρη τετραετία την περίοδο 2017-2021 για 162 παιχνίδια. Να σημειώσουμε εδώ πως ως ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της ομάδας του Λονδίνου.

Η αποστολή του δεν είναι εύκολη, αφού η Κρίσταλ Πάλας έχει φτάσει πλέον στους τρεις βαθμούς από την 18η Γουέστ Χαμ και την ζώνη του υποβιβασμού.

«Είναι προνόμιο που μου ζητήθηκε να επιστρέψω στην ομάδα, που πάντα σήμαινε τόσα πολλά για μένα και που μου δόθηκε η σημαντική αποστολή να γυρίσει... τούμπα το μέλλον της ομάδας. Ο μοναδικός μας στόχος είναι να αρχίζουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και να πάρουμε τους αναγκαίους πόντους για την διατηρηθούμε στην Premier League» είπε ο Ρόι Χόντσον.

