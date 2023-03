Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ματ Λο της Daily Telegraph ο Αντόνιο Κόντε αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Άμεσες εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία της Τότεναμ! O Αντόνιο Κόντε μετά την ισοπαλία στην έδρα της Σαουθάμπτον ξέσπασε κατά των ποδοσφαιριστών του και τους έβγαλε στη «σέντρα», ενώ τόνισε πως όσους προπονητές και να αλλάξουν οι Σπερς η κατάσταση δεν γίνεται να αλλάξει.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ματ Λο της Daily Telegraph η διοίκηση των Λονδρέζων έχει αποφασίσει πως πρέπει να λύσει τη συνεργασία της με τον Ιταλό τεχνικό και οι ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο assistant coach Ράιαν Μέισον αναμένεται να αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού μέχρι το τέλος της σεζόν.

O Κόντε ανέλαβε την Τότεναμ τον Νοέμβριο του 2021 και έχει απολογισμό 41 νίκες, 12 ισοπαλίες και 23 ήττες. Οι Σπερς μέχρι στιγμής βρίσκονται στην 4η θέση, όμως η Νιούκαστλ έχει δυο ματς λιγότερα και η Μπράιτον τρία.

Tottenham are expected to part way with Antonio Conte later this week



Exclusive from @Matt_Law_DT#TelegraphFootball