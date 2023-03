Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος πέρασε αλλαγή στον αγώνα με τη Φούλαμ και αγωνίστηκε ξανά με φανέλα της Άρσεναλ έπειτα από τέσσερις ολόκληρους μήνες!

Η ημερομηνία έγραφε 12 Νοεμβρίου του 2022 όταν ο Γκαμπριέλ Ζεσούς φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Άρσεναλ.

Έκτοτε ακολούθησε ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο κατά την παρουσία του με την Βραζιλία στα γήπεδα του Κατάρ, ο οποίος έμελλε να τον αφήσει εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα έως τον Μάρτιο του 2023.

Τέσσερις μήνες αργότερα ωστόσο ο Βραζιλιάνος επέστρεψε! Αφού ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς πήρε χρόνο συμμετοχής στη νίκη της Άρσεναλ απέναντι στη Φούλαμ, καθώς πέρασε αλλαγή στο β΄μέρος και αγωνίστηκε συνολικά για 13 λεπτά.

Πλέον στόχος των Gunners είναι η ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωση του Βραζιλιάνου επιθετικού στα βασικά πλάνα της ομάδας, αποφεύγοντας κάθε ρίσκο υποτροπής.

Gabriel Jesus is back in action for the first time since picking up a knee injury at the World Cup 🔴 pic.twitter.com/vpS4Y6gTTc