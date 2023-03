Ο Λουίς Ενρίκε και ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι οι επικρατέστεροι για να αναλάβουν την Τσέλσι αν απολυθεί ο Γκρέιαμ Πότερ από την τεχνική ηγεσία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία.

Ο 47χρονος τεχνικός βρίσκεται υπό πίεση στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τους «Μπλε» να μετρούν μόλις μία νίκη σε 11 αγώνες παρότι ξόδεψαν σχεδόν 300 εκατομμύρια λίρες για μεταγραφές τον Ιανουάριο. Αν και μέχρι στιγμής έχει λάβει την αμέριστη υποστήριξη του ιδιοκτήτη του συλλόγου Τοντ Μπόελι, πιστεύεται ότι οι επόμενοι δύο αγώνες με τη Λιντς και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για τον πρώην προπονητή της Μπράιτον.

Μια ενδεχόμενη ήττα στην έδρα της Λιντς αυτό το Σαββατοκύριακο και ο αποκλεισμός από το Champions League κόντρα στη Ντόρτμουντ την προσεχή Τρίτη μπορεί να αναγκάσουν τον Αμερικανό ιδιοκτήτη της ομάδας του Λονδίνου να αναζητήσει μια άλλη λύση για τον πάγκο της ομάδας μόλις πέντε μήνες μετά την απόλυση του Τόμας Τούχελ.

Σε περίπτωση που ο Πότερ απολυθεί, η καταλανική «Sport» αναφέρει ότι οι Ενρίκε και Ζιντάν θα είναι υποψήφιοι για την αντικατάστασή του. Ο Ενρίκε είναι σε αναζήτηση επαγγελματικής στέγης από όταν άφησε τη θέση του ως προπονητής της Ισπανίας μετά τον αποκλεισμό από τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Μαρόκο στα τέλη του περασμένου έτους. Ο 52χρονος στο παρελθόν γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε επίπεδο συλλόγων με την Μπαρτσελόνα, οδηγώντας την σε δύο πρψταθλήματα, το Champions League και τρία Copa del Rey.

Όσο για τον Ζιντάν, εξακολουθεί να σκέφτεται την επόμενη κίνηση στην προπονητική του καριέρα μετά την αποχώρηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης για δεύτερη φορά τον Μάιο του 2021. Στις δύο θητείες του ως επικεφαλής των «Los Blancos», ο θρυλικός πρώην αστέρας της Γαλλίας κατέκτησε τρία Champions League και δύο La Liga. Τόσο ο Ζιντάν όσο και ο Ενρίκε έχουν συνδεθεί με την κενή θέση στην άκρη του πάγκου της Εθνικής Βραζιλίας το τελευταίο διάστημα, μόνο που ο τελευταίος αποκλείστηκε από την υποψηφιότητα αυτή την εβδομάδα. Ο Ζιντάν πιστεύεται ότι παραμένει στη λίστα των Βραζιλιάνων.

🚨 Zinedine Zidane is in the running alongside Luis Enrique to become the new Chelsea manager if Graham Potter is sacked.



(Source: @Sport) pic.twitter.com/BsFLdfRItI