Νέα εποχή στον πάγκο της Λιντς, η οποία έδωσε το χρίσμα στον Χάβι Γκράθια για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Τζέσι Μαρς.

Επόμενος σταθμός... Premier League για τον Χάβι Γκράθια! Ο άλλοτε προπονητής της Κέρκυρας και του Ολυμπιακού Βόλου που παρέμενε μακριά από τους πάγκους από το καλοκαίρι τα βρήκε σε όλα με τη Λιντς και ανακοινώθηκε ως ο νέος τεχνικός της ομάδας.

Αν και η διάρκεια του συμβολαίου δεν αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα αγγλικά media κάνουν λόγο για συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2023 που συμπεριλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η έκδοση άδειας εργασίας για τον 52χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος σηκώνει άμεσα μανίκια για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Τζέσι Μαρς.

Ένα έργο που μόνο εύκολο δεν πρέπει να θεωρείται, μιας και η Λιντς παραμένει βυθισμένη στην 19η θέση της Premier League με τον κίνδυνο του υποβιβασμού πιο ορατό από ποτέ.

Θυμίζουμε πως ο τελευταίος σταθμός του Γκράθια ήταν το Κατάρ και η Αλ Σαντ όπου και παρέμεινε μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ στο παρελθόν ο Ισπανός έχει καθίσει στους πάγκους των Βαλένθια, Γουότφορντ, Οσασούνα, Μάλαγα και Αλμερία.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit