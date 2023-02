Οπαδός της Τσέλσι έπεσε νοκ άουτ με μία γροθιά, αφού προκάλεσε υποστηρικτή της Γουέστ Χαμ (vid)

Ένα σοκαρισιτκό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου κατέγραψε τη στιγμή που ένας οπαδός της Τσέλσι βγήκε νοκ άουτ έχοντας δεχθεί μια γροθιά, αφού προκάλεσε έναν αντίπαλο οπαδό της Γουέστ Χαμ.

Νεαρός οπαδός της Τσέλσι βιντεοσκοπήθηκε να χλευάζει τον ηλικιωμένο οπαδό της Γουέστ Χαμ, πριν το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων (1-1), φωνάζοντας: «Είσαι 50 χρονών» κι ενώ κινείται απειλητικά προς το μέρος του. Η εξέλιξη όμως ήταν σοκαριστική, αφού ένας άλλος οπαδός των «Σφυριών» που στεκόταν δίπλα, του έριξε μια γροθιά στο πρόσωπο και ο νεαρός έπεσε στο έδαφος.

Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τους δύο άνδρες ακούστηκε να φωνάζει και να βρίζει μετά το περιστατικό. Ο άνδρας που έβγαλε νοκ άουτ τον νεαρό οπαδό των «Μπλε» έχει πλέον συλληφθεί, ενώ το θύμα εθεάθη αργότερα με τα δόντια του σπασμένα να μεταφέρεται από τους γιατρούς και τους φροντιστές του συλλόγου.

Ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, τοποθετήθηκε για το εν λόγω περιαστικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η είδηση πέρασε από την αντίληψή μου ότι ένας οπαδός γρονθοκοπήθηκε και τέθηκε νοκ άουτ πριν από το σημερινό παιχνίδι. Καταλαβαίνω απόλυτα την αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά η βία δεν είναι απάντηση. Ελπίζω να είναι καλά. Εκτιμώ τους οπαδούς που ταξιδεύουν όπως πάντα. Μείνετε μαζί μας και μείνετε ασφαλείς. Τα λέμε στο Ντόρτμουντ».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

You're 50 years old!' Shocking moment Chelsea fan is knocked out with a single punch after goading rival West Ham supporter ahead of London game. pic.twitter.com/9Ml1OuWmqK