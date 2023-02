Στην περίπτωση του Άντονι Ιραόλα φαίνεται πως καταλήγει η Λιντς για την άκρη του πάγκου μετά την απόλυση του Μαρς.

Η πορεία της Λιντς στο φετινό πρωτάθλημα πάει από το κακό στο χειρότερο καθώς η ομάδα μπήκε στην επικίνδυνη ζώνη, κάτι που έφερε τον Μαρς στην πόρτα της εξόδου.

Μετά τις απορρίψεις των Κορμπεράν και Ραούλ, η Λιντς φαίνεται πως έχει στρέψει το βλέμμα της στον άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ Λάρνακας, Άντονι Ιραόλα.

Ο 40χρονος κόουτς βρίσκεται στον πάγκο της Ράγιο Βαγιεκάνο εδώ και 2,5 χρόνια και το συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή της λίστας και δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ.

🚨Andoni Iraola is the number 1 candidate to become new Leeds United manager. Talks will happen today for a potential appointment. Not to forget there are other names in the frame. ⚪️#LUFC



Armas and co will lead Leeds against Manchester United today. #MUFC #MUNLEE pic.twitter.com/HHkD2LlafW