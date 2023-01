Κάτοικος «Όλντ Τράφορντ» θα συνεχίσει να είναι ο Χάρι Μαγκουάιρ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, παρά τα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με την Ίντερ.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αποτελεί προτεραιότητα για τον Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος προτιμά τους Βαράν, Μαρτίνες και Σο, αλλά φαίνεται πως τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο αρχηγός των Κόκκινων Διαβόλων δεν παίρνει αρκετά λεπτά και το όνομά του συνδέθηκε έντονα με την Ίντερ, η οποία ενδέχεται να χάσει τον Σκρίνιαρ πριν τον Ιούνιο, όταν και μένει ελεύθερος. Παρ'όλα αυτά ο Άγγλος δεν πρόκειται να αποχωρήσει την τελευταία μέρα των μεταγραφών (31/01), ενώ ο Ολλανδός κόουτς προ ολίγων ημερών είχε τονίσει πως τον υπολογίζει αλλά θα πρέπει να παλέψει για τη θέση του.

Despite links with Inter, Harry Maguire will not leave Manchester United. No chance, never been a concrete option in January. ⛔️🔴 #MUFC



Maguire is staying at Manchester Utd at least until end of the season. pic.twitter.com/InS9cma4yj