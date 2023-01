Ο νέος αστέρας της Τσέλσι, Μικαΐλο Μούντρικ, δέχθηκε οξεία κριτική για ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφότου οι οπαδοί ανακάλυψαν παλαιότερο βίντεο στο οποίο επαναλαμβάνει τη λέξη «νέγρος» και ζήτησε συγγνώμη μέσω εκπροσώπου του.

Ο Μικαΐλο Μούντρικ λίγο αφότου ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Τσέλσι έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ και συμβολαίου... οκτώμισι ετών, βρέθηκε στο επίκεντρο για λάθος λόγους. Παλαιότερο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok δείχνει τον παίκτη των «Μπλε» μαζί με έναν φίλο του να επαναλαμβάνουν τη λέξη «νέγρος», με τους ίδιους να ξεκαθαρίζουν ότι τραγουδούσαν έναν στίχο από ένα τραγούδι της Lil Baby με τίτλο Freestyle. Σε αυτό το κομμάτι, η λέξη "νέγρος" επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, γεγονός που εξόργισε πολλούς ανθρώπους.

Επικοινωνώντας με τη Sun, ένας εκπρόσωπος του παίκτη εξήγησε ότι «λυπάται βαθύτατα» για τη χειρονομία του. «Η πρόθεσή του ήταν μόνο να τραγουδήσει τους στίχους ενός τραγουδιού. Μετανιώνει για την απόφασή του και αποδέχεται ολόψυχα ότι δεν ήταν κατάλληλη» Η υπόθεση εξόργισε επίσης την Kick It Out, την κύρια ομάδα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο. «Η Kick It Out καταδικάζει τη χρήση όλων των ρατσιστικών προσβολών, συμπεριλαμβανομένης της λέξης ν..., σε οποιοδήποτε πλαίσιο».

«Η εν λόγω λέξη είναι βαθιά προσβλητική και η χρήση αυτού του όρου από προσωπικότητες του ποδοσφαίρου μπορεί μόνο να απομακρύνει τον κόσμο από το παιχνίδι. Είναι σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά τους δίκτυα με θετικό τρόπο και είμαστε καθησυχασμένοι που βλέπουμε ότι ο Μικαΐλο Μούντρικ αναγνώρισε τη ζημιά που προκάλεσε η χρήση αυτού του χαρακτηρισμού».