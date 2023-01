Κάτοικος «St. James's Park» θα παραμείνει μέχρι το 2025 ο Κίεραν Τρίπιερ, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τις Καρακάξες.

Αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή της εποχής των Σαουδαράβων στη Νιουκάστλ και η αλήθεια είναι πως έκτοτε φροντίζει σε κάθε παιχνίδι να δικαιώνει τις προσδοκίες. Έτσι λοιπόν, ο Κίεραν Τρίπιερ, ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια της ομάδας του Χάου τον τελευταίο χρόνο, έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στον αγγλικό βορρά ως το 2025.

«Είμαι τρομερά ευτυχισμένος για την ανανέωσή μου. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον προπονητή, τους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς μας και τους συμπαίκτρς μας. Δεν υπάρχει μέρος στο οποίο θα ήθελα περισσότερο να βρίσκομαι», δήλωσε ο 32χρονος.

🤝 @trippier2 🤝



We are delighted to announce that Kieran Trippier has extended his contract until the end of the 2024/25 season!