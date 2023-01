Η Νιουκάστλ προχώρησε σε ακόμα μια δυνατή μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε το «rising star» της Έβερτον, Άντονι Γκόρντον, αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Ποδοσφαιριστής της Νιουκάστλ πρέπει να θεωρείται ο νεαρός Άντονι Γκόρντον! Οι Καρακάξες έκλεισαν τη συμφωνία με την Έβερτον στα 45 εκατομμύρια ευρώ και πλέον απομένουν μόνο τα ιατρικά του 21χρονου Άγγλου εξτρέμ, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Newcastle have reached an agreement to sign Anthony Gordon, here we go! Deal in place on £40m fee, Everton accepted the proposal 🚨⚪️⚫️ #NUFC



Personal terms also agreed on long term deal.



Gordon will complete medical tests in the next 24/48 hours, as called by @SkySports_Keith. pic.twitter.com/MHcj6Xai0p