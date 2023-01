Στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης της Κρίσταλ Πάλας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Σέλχαρστ Παρκ» ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο απλά για να βγάλει μια selfie με τον Κασεμίρο.

Διακοπή λίγων δευτερολέπτων στην αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από έναν φίλο των Κόκκινων Διαβόλων που... απλά ήθελε μια φωτογραφία. Στο 56ο λεπτό του αγώνα οπαδός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Σέλχαρστ Παρκ», ήταν... ανενόχλητος, έβγαλε μια selfie με τον Κασεμίρο και εν συνεχεία μόνος του κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Game had to be stopped cause a pitch invader wanted to take a selfie with Casemiro 😅 #CRYMUN pic.twitter.com/NFr49Dap2V