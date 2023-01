Αναμνήσεις από Ελλάδα - Λιχτενστάιν και... Κώστα Μανωλά έφερε στο μυαλό ο Μπεν Γουάιτ, ο οποίος μιμήθηκε τον Έλληνα στόπερ προσπαθώντας να αποτρέψει γκολ της Τότεναμ με ουρλιαχτά και κραυγές.

Κόκκινο βάφτηκε το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, καθώς η Άρσεναλ κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Τότεναμ και να αποσπαστεί στο +8 από τη δεύτερη στη βαθμολογία, Μάντσεστερ Σίτι.

Στο δεύτερο μέρος του ντέρμπι ωστόσο η Άρσεναλ τα... χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις, με τους Spurs να πιέζουν ασφυκτικά για να βρουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι.

Και ίσως η κορυφαία ευκαιρία για τους Spurs να επιστρέψουν στο ματς ήταν το χαμένο τετ-α-τετ του Σεσενιόν απέναντι στον Ράμσντεϊλ, σε μια φάση που ξεχώρισαν οι... κραυγές του Μπεν Γουάιτ!

Ben white screaming at Ryan Sessegnon whilst he’s about to shoot😂



🔴🔴🔴 pic.twitter.com/T4kQXng5eA