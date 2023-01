Οι οπαδοί της Έβερτον δεν ζήτησαν εξηγήσεις μόνο από τον Γιέρι Μίνα μετά την ήττα από τη Σαουθάμπτον, αλλά και από τον Άντονι Γκόρντον, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Το «πέσιμο» στον Γιέρι Μίνα ήταν... πταίσμα μπροστά στον τρόπο που εξέφρασαν την οργή τους οι οπαδοί της Έβερτον στην περίπτωση του Άντονι Γκόρντον.

O 21χρονος επιθετικός δέχθηκε πρωτοφανή λεκτική επίθεση από θερμόαιμους υποστηρικτές των Ζαχαρωτών μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σαουθάμπτον (1-2), οι οποίοι περίμεναν έξω από το «Γκούντισον Παρκ» και μόλις τον είδαν να φεύγει με το αυτοκίνητό του, τον πήραν στο κυνήγι!

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε ένας από αυτούς στα social media, οι οπαδοί έτρεχαν ουρλιάζοντας και προσέγγισαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου, λέγοντάς του ότι «Δεν αξίζεις να φοράς τη φανέλα» ζητώντας του να βγει από το όχημα για να τους αντιμετωπίσει.

Από τη φραστική επίθεση δεν έλειψαν και τα γαλλικά, με έναν οπαδό να φωνάζει «Γαμ@@@ε μα@@@@ Γκόρντον, α@@@ γα@@@@».

Ο Γκόρντον δεν ενέδωσε στις προκλήσεις και απομακρύνθηκε από το σημείο, αλλά το βίντεο ήταν αρκετό για να γίνει viral, εντείνοντας τις αρνητικές εντυπώσεις που έχουν αφήσει οι οπαδοί των Τόφιζ τα τελευταία 24ωρα.

Everton fans shouting ‘you’re not fit to wear the shirt’ to Anthony Gordon… pic.twitter.com/KNd0kaGvbY