Η Λιντς Γιουνάιτεντ γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζορτζίνιο Ρούτερ από την Χόφενχαϊμ με ποσό ρεκόρ.

Ο 20χρονος Γάλλος επιθετικός είχε πάει στην γερμανική ομάδα μόλις τον Φλεβάρη του 2021 αντί 750 χιλ. ευρώ και πρόλαβε να πραγματοποιήσει 64 συμμετοχές σκοράροντας 11 γκολ και οκτώ ασίστ σε περισσότερα από 3 χιλ. λεπτά.

Η Λιντς για να πείσει την Χόφενχαϊμ να τον παραχωρήσει αναγκάστηκε να σπάσει το μεταγραφικό της ρεκόρ ξοδεύοντας ένα ποσό που μπορεί να φτάσει και τα 39,5 εκατ. ευρώ με τα μπόνους και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Θυμίζουμε πως το προηγούμενο ρεκόρ για τα «παγώνια» ήταν τα 32,84 εκατ. που είχαν δαπανηθεί για την απόκτηση του Μπρέντεν Άαρονσον από την Σάλτσμπουργκ το φετινό καλοκαίρι.

Ο Τζορτζίνιο Ρούτερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of striker Georginio Rutter for a club record transfer fee