Χάαλαντ: «Ό,τι βλέπετε το έκανε πρώτος ο Πελέ»

Ο σταρ της Μάνστεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα του για τoν θάνατο του θρυλικού Πελέ.

Ο ένας μετά των άλλων οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου στέλνουν το μήνυμα τους για τον θάνατο του θρυλικού Πελέ. Ο 22χρονος σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, με ανάρτηση του στα Social Media εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια του «βασιλιά».

«Ό,τι βλέπεις οποιονδήποτε παίκτη να κάνει, ο Πελέ το έκανε πρώτος. RIP»

Everything you see any player doing, Pelé did it first. RIP ⚽️🤴🏿 pic.twitter.com/SeW0z1hQTm