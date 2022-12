Με γκολ των Κέιν και Χόιμπιεργκ, η Τότεναμ επέστρεψε από το 2-0 της Μπρέντφορντ μέσα σε έξι λεπτά.

Η Τότεναμ δεν υπήρχε... πουθενά στο πρώτο μέρος κόντρα στην Μπρέντφορντ, δέχθηκε και δεύτερο γκολ από τον Ιβάν Τόνεϊ στο 54', αλλά αυτό όπως φάνηκε ήταν αρκετό για να την ξυπνήσει.

Οι Σπερς αντέδρασαν και ισοφάρισαν μέχρι το 71', μέσα σε έξι λεπτά. Την αρχή έκανε ο Χάρι Κέιν στο 65', απαντώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο στο «πικάρισμα» των οπαδών των Μελισσών, ενώ ο Χόιμπιεργκ έφερε το ματς στα ίσα στο 71ο λεπτό με ωραίο πλασέ στη γωνία.

GOAL Brentford 2-1 Spurs (64 mins) Harry Kane rises highest to nod the ball back across goal and into the top corner #BRETOT pic.twitter.com/07kC9T8yCF

Wow. Tottenham LOVE a comeback. Hojbjerg always comes up clutch. Conte KNOWS how to turn a game around. GAME ON pic.twitter.com/NXhhOYFaO7