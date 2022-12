Ο Ζοάο Φέλιξ... παίζει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι η Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται ότι δεν θα είχε πρόβλημα να τον δανείσει - αρκεί να βάλει στα ταμεία της 8.000.000 ευρώ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην επίθεσή της.

Το όνομα που... παίζει δυνατά για τους «κόκκινους διάβολους» είναι αυτό του Ζοάο Φέλιξ, ενώ τον παίκτη φέρεται να τσεκάρει κι η Άρσεναλ.

Ο Πορτογάλος δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλάνα του «Τσόλο» (φέτος μετράει 18 ματς με 4 γκολ και 4 ασίστ) και θέλει να πάει κάπου όπου θα πάρει στα πόδια του γεμάτα 90λεπτα. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Ντάνκαν Κάστλες, η Ατλέτικο είναι έτοιμη να τον δανείσει, αρκεί να εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 8.000.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να καλυφθεί κι ο μισθός του 23χρονου, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με τους «κολτσονέρος».

Atletico prepared to loan Joao Felix to Premier League club at FFP cost.

• Arsenal and Manchester United interested in Portugal forward.https://t.co/8DzcSkunYV pic.twitter.com/Chi4sc5Q0A