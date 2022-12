Την επιθυμία του να δει ποδοσφαιριστές να ασχολούνται με τη διαιτησία μετά το τέλος της καριέρας τους εξέφρασε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Διαιτητών στην Αγγλία και πρώην ρέφερι, Χάουαρντ Γουέμπ.

Μια ιδιαίτερη πρόταση απηύθυνε προς τους ποδοσφαιριστές ο Χάουαρντ Γουεμπ, Άγγλος πρώην ρέφερι της Premier League και νυν διευθυντής του PGMOL, του Συμβουλίου Διαιτητών στο Νησί, αφού παρακίνησε τους παίκτες να ασχοληθούν σοβαρά με τη διαιτησία μετά το τέλος της καριέρας τους.

«Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους ανθρώπους. Πάντα θέλαμε να είναι πρώην παίκτες», ανέφερε σε δηλώσεις τού ο Γουέμπ.

«Κάποιος που έχει κάνει μια αξιοπρεπή καριέρα, έχει καλή γνώση του παιχνιδιού. Κι αν ταλαιπωρείται από τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει το ίδιο τακτικά. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για κάποιον να ανοίξει πραγματικά έναν νέο δρόμο και θα τον καλωσορίσουμε ολόψυχα με τις ικανότητες που έχει αποκτήσει από αυτήν την καριέρα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει και τις άλλες δεξιότητες, που απαιτούνται για να είναι επιτυχημένος», προσέθεσε στη συνέχεια.

Howard Webb, the new chief of Premier League officials, wants to see a "traiblazing" former player become a referee. Discussions are ongoing between governing bodies/associations about creating this pathway and enticing former players into the job. https://t.co/e4PaJ1xbsy