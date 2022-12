Ο Κόντι Γκάκπο αναμένεται να είναι από τα πλέον «καυτά» ονόματα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρόθυμη να καταβάλει 50 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσει.

Σεζόν... μεταγραφής διανύει ο Κόντι Γκάκπο. Στο πρώτο μισό της σεζόν ο 23χρονος διεθνής Ολλανδός εξτρέμ μετράει 24 εμφανίσεις με 13 γκολ και 17 ασίστ με τη φανέλα της Αϊντχόφεν και μέχρι στιγμής κάνει τη διαφορά στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς σκόραρε από μια φορά και στα τρία παιχνίδια της ομάδας του Λουίς Φαν Χάαλ στη φάση ων ομίλων.

Ο ταχύτατος ακραίος επιθετικός αναμένεται να είναι από τα πλέον «καυτά» ονόματα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Sun η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αποφασισμένη να τον κάνει δικό της.

Man Utd set to launch Cody Gakpo transfer - and PSV are willing to sell https://t.co/7KYxDTmOGr pic.twitter.com/FLVP2aHX4V