Ακόμα ένα ρεκόρ στη συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αυτή τη φορά άφησε στην... άκρη τα εξάταπα και έγραψε τη δική του ιστορία στον κόσμο των social media.

«Δεν κυνηγάω εγώ τα ρεκόρ, αυτά κυνηγούν εμένα» είχε αναφέρει πρόσφατα στην πολύκροτη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν και μόλις μερικό διάστημα αργότερα φρόντισε να εμπλουτίσει τη... συλλογή του.

Αυτή τη φορά όμως όχι με κάποιο επίτευγμα που κατάφερε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μέσω της εικόνας του στα social media!

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να καταρρίψει ακόμα ένα ρεκόρ, αφού έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σπάει το φράγμα των 500 εκατομμυρίων followers στο Instagram.

Ένας αριθμός ορόσημο για τον Πορτογάλο, ο οποίος κατάφερε να γράψει ιστορία και στον κόσμο των social media, αφήνoντας... χιλιόμετρα πίσω τον μεγάλο του αντίπαλο Λιονέλ Μέσι που βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πιο followed ατόμων στο Instagram, αλλά και διάσημες προσωπικότητες όπως οι Κάιλι Τζένερ, Σελίνα Γκόμες και Κιμ Καρντάσιαν.

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 500 million followers on Instagram 📱 pic.twitter.com/mZ71yuu6Kr