Η FA κέρδισε την έφεσή της και εν τέλει επέβαλε στον Κλοπ τιμωρία μιας αγωνιστικής και ο Γερμανός θα απουσιάσει από το επικείμενο παιχνίδι της Λίβερπουλ απέναντι στη Σαουθάμπτον (12/11).

Ανατροπή στην... περιπέτεια του Γιούργκεν Κλοπ με την FA. Ο Γερμανός είχε αρχικά τιμωρηθεί με πρόστιμο αξίας 30.000 χιλιάδων λιρών για το ξέσπασμα και την αποωολή του στον αγώνα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Η Αγγλική Ομοσπονδία κέρδισε την έφεσή της και τελικά υπέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στον τεχνικό των Reds. Έτσι, ο 55χρονος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο ματς απέναντι στη Σαουθάμπτον (12/11).

BREAKING 🚨: Jurgen Klopp has been handed a one-match touchline ban.



The FA successfully appealed against the decision to only fine him for confronting a match official during Liverpool's 1-0 win over Man City on October 16. pic.twitter.com/8VR1r9yP5z