Ο Τζέσι Λίνγκαρντ δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα ως τώρα στη σεζόν και σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του τον προσεχή Ιανουάριο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τη φετινή της πορεία στην Premier League από τη θέση της ουραγού, δίχως να έχει πάρει όσα ήθελε από πολλά εκ των 23 μεταγραφικών της αποκτημάτων. Ένα από αυτά και το πιο σπουδαίο βάσει ονόματος, ο Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος έχει απογοητεύσει με την προσφορά του στα μέχρι τώρα παιχνίδια της Φόρεστ και σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν τον ερχόμενο χειμώνα.

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε 11 συμμετοχές στην Premier League δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό ούτε σε γκολ, ούτε σε ασίστ, έχει δημιουργήσει μόλις τρεις τελικές και σύμφωνα με τη «Nottingham Post», υπάρχουν σκέψεις στο κλαμπ για πρόωρο «διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών.

Το συμβόλαιο του Λίνγκαρντ, το οποίο είναι από τα υψηλότερα του ρόστερ, λήγει το 2023 και παρά την αρνητική ως τώρα παρουσία του, ο Στιβ Κούπερ στηρίζει τον πρώην Άγγλο διεθνή δηλώνοντας πως δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει στα γνωστά στάνταρ του.

