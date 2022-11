Ο Γιώργος Γιακουμάκης διανύει δεύτερη καλή σεζόν στη Σέλτικ και η διοίκηση των πρωταθλητών Σκωτίας σκοπεύει να του προσφέρει νέο πενταετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης την προηγούμενη σεζόν ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Σκωτίας με 13 γκολ σε 21 ματς, σκόραρε συνολικά 17 φορές σε 29 εμφανίσεις και την τρέχουσα σεζόν μετράει ήδη οκτώ γκολ σε 17 παιχνίδια και έξι σε έντεκα ματς πρωταθλήματος. Ο διεθνής Έλληνες σέντερ φορ τα πάει εξαιρετικά στη Γλασκώβη και η διοίκηση του κλαμπ αναμένεται να του προσφέρει σύντομα νέο συμβόλαιο.

Ο Κρητικός επιθετικός έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με τις απολαβές του σύμφωνα με τα ΜΜΕ του Νησιού να είναι στις 550.000 ευρώ τον χρόνο και οι Κέλτες σκοπεύουν να του κάνουν επέκταση ενός έτους, μέχρι το 2027 συν μεγαλύτερες απολαβές. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Αγγλία υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για τον άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ όσο και για τον Λιέλ Αμπάμπα από ομάδες της Premier League και η Σέλτικ θέλει να αυξήσει τις ρήτρες τους.

