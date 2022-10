Ο τεχνικός της Μπράιτον, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, ανανέωσε τη στενή του σχέση με την Ουκρανία, αφού κάλεσε μια ομάδα παιδιών από την εμπόλεμη χώρα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Σάσεξ.

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι αντικατέστησε τον Γκρέιαμ Πότερ στον πάγκο της Μπράιτον τον Σεπτέμβριο και η ομάδα του θα υποδεχθεί τον πρώην προπονητή της και την Τσέλσι στο Amex Stadium το Σάββατο (29/10).

Ο Ιταλός τεχνικός των «γλάρων» υπηρέτησε την Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία οδήγησε στην κορυφή της Ουκρανικής Πρέμιερ Λιγκ πριν τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ο 43χρονος τεχνικός και η ομάδα του μεταφέρθηκαν σε ένα καταφύγιο ξενοδοχείο του Κιέβου. Ο ίδιος και το τεχνικό του επιτελείο παρέμειναν στη χώρα μέχρι να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια όλοι οι διεθνείς παίκτες τους και οι οικογένειές τους.

Σήμερα βρίσκεται στην Αγγλία έχοντας ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αλλά δεν ξεχνά την πολύπαθη Ουκρανία. Καλωσόρισε έτσι μια ομάδα 15 μικρών παιδιών από τη πληγείσα χώρα στο προπονητικό κέντρο της Μπράιτον, αφού ειδοποιήθηκε ότι το πρόγραμμα «Albion in the Community» είχε παρατηρήσει έναν αυξανόμενο αριθμό παιδιών από την Ουκρανία να συμμετέχουν στα ποδοσφαιρικά τους παιχνίδια σε όλο το Σάσεξ.

Ο Ιταλός είπε: «Ήταν υπέροχο που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αυτή την καταπληκτική ομάδα παιδιών. Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι ευτυχισμένοι και ασφαλείς εδώ στο Σάσεξ». Μια ομάδα παικτών της πρώτης ομάδας συμπεριλαμβανομένων των Πασκάλ Γκρος, Σόλι Μαρτς, Ανταμ Λαλάνα, Ρόμπερτ Σάντσεθ ήρθε επίσης να συναντήσει τους νεαρούς Ουκρανούς μετά την προπόνηση.

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Special memories made with the help of @AlbionInTheComm. 😇📸 pic.twitter.com/uxQeUBloca