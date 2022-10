Σε διαπραγματεύσεις βρίσκεται η Μάντσερστερ Γιουνάιτεντ προκείμενου να ανανεώσει το συμβόλαιο του υπερταλαντούχου Αλεχάντρο Γκαρνάτσο.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του Έρικ Τεν Χαγκ είναι ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο ο ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ελπιδοφόρο project.

Ο 18χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και ήδη έχει πραγματοποιήσει τρεις συμμετοχές στο Europa League αλλά και μία στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολαίου.

Αν και οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, δεν έχει βρεθεί ακόμα η «χρυσή τομή» για να... δέσει στον αγγλικό σύλλογο. Να θυμίσουμε πως παρότι έχει αγωνιστεί με τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας, εντυπωσίασε με την Κ20 της Αργεντινής και υπάρχουν σοβαρές σκέψεις να πάρει την ευκαιρία του και στην πρώτη ομάδα.

