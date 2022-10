Ο Έρικ Τεν Χαγκ συμπεριέλαβε στην αποστολή της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ και πάλι τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τον αγώνα της Πέμπτης (27/10) με την Σέριφ.

Ο Ολλανδός προπονητής, μετά την συνάντηση που είχε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, του επέτρεψε να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις και εν συνεχεία και στην αποστολή της αγγλικής ομάδας δείχνοντας πως το συμβάν του αγώνα με την Τότεναμ είναι ήδη παρελθόν.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν εκείνος που αποκάλυψε την είδηση για τη συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην αποστολή για τον αγώνα με την Σέριφ Τίρασπολ στο Europa League την Πέμτπη (27/10).

«Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι μέλος της αποστολής για την Πέμπτη. Δεν είναι δύσκολο, απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις. Αυτός έμεινε εκτός για έναν αγώνα και επέστρεψε στην ομάδα».

🗣 "Cristiano will be in the squad tomorrow."



Erik ten Hag confirms Cristiano Ronaldo will return to the Man United squad for tomorrow's game pic.twitter.com/APWHgJMHCl