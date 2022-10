Viral στα Social Media έχει γίνει βίντεο, στο οποίο φάινεται η στιγμή της άρνησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει στο ματς με την Τότεναμ ως αλλαγή και η πρόωρη αποχώρηση του για τα αποδυτήρια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για ακόμα μια φορά δημιούργησε πρόβλημα στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σταρ αρνήθηκε να περάσει αλλαγή στο ματς με την Τότεναμ και μάλιστα πήγε στα αποδυτήρια πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας με τους Λονδρέζους. Ο CR7 τιμωρήθηκε για τη συμπεριφορά του, καθώς έμεινε εκτός πλάνων στο ντέρμπι με την Τσέλσι και την Τρίτη (25/10) μπήκε ξανά στις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral στα Social Media φαίνεται η στιγμή που ο Κριστιάνο αρνήθηκε να περάσει στο ματς ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Στο 87' έδωσε το χέρι του στους Σάντσο και Κασεμίρο που έγιναν αλλαγή και αμέσως πήγε στα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ».

So this is basically how the Ronaldo & Ten Hag situation unfolded then? pic.twitter.com/OKmNw1GrGq