Η Μπράιτον υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αλέξις ΜακΆλιστερ το οποίος θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο 23χρονος Αργεντικός βρίσκεται στους «γλάρους» από τον Ιανουάριο του 2019, όταν και είχε αποκτηθεί από τους Αρχεντίνος Τζούνιορς αντί 8 εκατ. ευρώ. Βελτίωσε πάρα πολύ το παιχνίδι υπό τις οδηγίες του πρώην προπονητή της ομάδας Γκρέιχαμ Πότερ κι έγινε απαραίτητος για το παιχνίδι της. Το νέο του συμβόλαιο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με τις δύο πλευρές να διατηρούν από κοινού οψιόν ανανέωσες της συνεργασίς για έναν ακόμη χρόνο.

Φέτος, ο Αλέξις ΜακΆλιστερ έχει ήδη αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια έχοντας σκοράρει και τέσσερα τέρματα ενώ συνολικά στην καριέρα του με την Μπράιτον έχει φτάσει τα 83 παιχνίδια έχοντας σκοράρει 12 γκολ και δώσει έξι ασίστ σε περισσότερα από 5.000 αγωνιστικά λεπτά.

The very best of @AleMacAllister! 🎥🍿 pic.twitter.com/S8fd4IE1iv