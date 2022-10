Γκουαρδιόλα: «Μοιάζει να πιστεύω περισσότερο στην Λίβερπουλ από τον Κλοπ»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Μπράιτον ανέφερε πως εκείνος θεωρεί πως μάλλον πιστεύω περισσότερο στην Λίβερπουλ από τον ίδιο τον Κλοπ λόγω του σχολίου πως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Σίτι.

Ο Καταλανός τεχνικός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (21/10) για τον αγώνα με την Μπράιτον (22/10-17:00) και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το σχόλιο του Γιούργκεν Κλοπ τόσο σχετικά με το αν η Λίβερπουλ μπορεί να επιστρέψει στην κούρσα του τίτλου όσο και με ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Μάντσεσστερ Σίτι.

🗣 "We cannot say this, our aim is to win as many games as possible."



Jurgen Klopp explains why he said Liverpool aren't in the title race pic.twitter.com/3w7ipbMxwB