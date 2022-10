Ο Κώστας Τσιμίκας «σέρβιρε» με μία σέντρα-σήμα κατατεθέν του- την μπάλα για το κεφάλι του Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος πέτυχε με δύσκολη καρφωτή κεφαλιά το πρώτο του γκολ μπροστά στο κοινό του Άνφιλντ.

Ο Ντάργουιν Νούνιες πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Λίβερπουλ μπροστά στο ένθερμο κοινό του Άνφιλντ, με τον Κώστα Τσιμίκα να έχει καθοριστική συμμετοχή στην επίτευξή του αφού αυτός ήταν που έβγαλε την σέντρα για το κεφάλι του Ουρουγουανού κόντρα στην Γουέστ Χαμ.

Αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του Τσιμίκα στην Premier League και πέμπτη συνολικά φέτος, αφού είχαν προηγηθεί δύο στο ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ και από μία στις νίκες των Κόκκινων στο Champions League επί του Άγιαξ και της Ρέιντζερς. Μάλιστα κανείς άλλος παίκτης της Premier League δεν έχει περισσότερες φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, εκτός από τον Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Δείτε το γκολ του Νούνιες από την σέντρα του Τσιμίκα:

Great header by Nunez to give us the lead pic.twitter.com/7XhOuGqbw3