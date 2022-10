O Kώστας Τσιμίκας θα αγωνιστεί βασικός στο μεγάλο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ στο «Emirates» (18:30, Novasports Premier League). Με δίδυμο Νούνιες και Ζότα οι Reds.

Ακόμα μια συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ θα ξεκινήσει στην αρχική σύνθεση για το ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Emirates» (18:30, Novasports Premier League). Οι Κόκκινοι για δεύτερο διαδοχικό ματς μετά τη νίκη επί της Ρέιντζερς θα ξεκινήσει με δίδυμο στην επίθεση του Ντάργουιν Νούνιες και Ντιόγκο Ζότα με τον Πορτογάλο να κινείται περιφερειακά του Ουρουγουανού. Παρτενέρ του Χέντερσον στον άξονα θα είναι ο Τιάγκο.

Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Χέντερσον, Τιάγκο, Ντίας, Σαλάχ, Ζότα, Νούνιες

Our line-up to face Arsenal this afternoon 📋👊 #ARSLIV

Άρσεναλ: Ράμσντεϊλ, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τομιγιάσου, Παρτέι, Τζάκα, Σακά, Έντεγκααρντ, Μαρτινέλι, Ζεσούς

Introducing our starting XI…



🇯🇵 Tomiyasu starts

🇳🇴 Odegaard returns

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka on the wing



COME ON ARSENAL! ✊ pic.twitter.com/8b31BTrgp8