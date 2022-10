Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ποδιά στον Λισάντρο Μαρτίνες στην προπόνηση και μετά ακολούθησε το ανάλογο «γλέντι».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε κέφια στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι εκείνος που την πάτησε ήταν ο Αργεντίνος κεντρικός αμυντικός. Σε μία άσκηση κορόιδου πέντε εναντίον δύο ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Λισάντρο Μαρτίνες και μετά άρχισε το σόου «πικάροντας» τον συμπαίκτη του, όπως συμβαίνει συνήθως σ' αυτές τις περιπτώσεις.

Δείτε το βίντεο:

Cristiano Ronaldo after hitting Lisandro Martínez with the nutmeg 🤣 pic.twitter.com/eeB3t8K2Y7