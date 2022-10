Κάτοικος Μάντσεστερ φαίνεται πως θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο με τη Σίτι.

Λευκός καπνός φαίνεται πως προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μάντσεστερ Σίτι και Φιλ Φόντεν για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Τη στιγμή που ο νεαρός Άγγλος συνεχίζει να κάνει... πράγματα και θαύματα στο Μάντσεστερ, με τελευταία παράσταση το χατ τρικ απέναντι στη Γιουνάιτεντ, στο κλαμπ είναι αποφασισμένοι να τον διατηρήσουν στις τάξεις τους με οποιοδήποτε κόστος.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για νέο συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων, με τις συζητήσεις πλέον να βρίσκονται στην τελική ευθεία.

Το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν και ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με τα image rights του ποδοσφαιριστή, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να φορά τα γαλάζια της Μάντσεστερ Σίτι.

Manchester City have reached an agreement in principle with Foden and his agents in September: new five year deal considered ‘almost ready’. 🚨🔵 #MCFC



Final details remaining about image rights, discussions ongoing to get it sealed very soon.



Foden will stay: untouchable. pic.twitter.com/bq8u2IPuwI