Η εξαιρετική Άρσεναλ νίκησε με 3-1 την Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε με μια... πειστική εμφάνιση, έφτασε τις επτά νίκες και συνεχίζει στην κορυφή της Premier League. Εντυπωσιακοί Μαρτινέλι και Ζεσούς, μείωσε προσωρινά ο «100αρης» Κέιν.

Το βόρειο Λονδίνο βάφτηκε... κόκκινο. Η εξαιρετική Άρσεναλ νίκησε με 3-1 την Τότεναμ στο Emirates και συνεχίζει στην κορυφή της Premier League. Έβδομη νίκη σε οκτώ αγωνιστικές για τους Κανονιέρηδες, οι οποίοι είναι στο +4 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει ματς λιγότερο.

H Άρσεναλ στο πρώτο 25λεπτο του ματς ήταν κυρίαρχη και η Τότεναμ αμυνόταν μαζικά. Στο 3' μετά από σουτ του Μαρτινέλι η μπάλα κάπου βρήκε και σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Οι Σπερς προσπαθούσαν να χτυπήσουν είτε στην αντεπίθεση είτε με κάποια στατική φάση. Στο 13' ο Σον εκτέλεσε φάουλ ο Ντάιερ έστρωσε τη μπάλα στον Ριτσάρλισον, ο οποίος πλάσαρε αλλά τον νίκησε ο Ράμσντεϊλ. Οι Κανονιέρηδες δεν μπορούσαν να πατήσουν την περιοχή της ομάδας του Κόντε και ο Παρτέι έδωσε τη λύση με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής.

Στο 29' οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στο ίσα χάρη σε μια προσωπική φάση του Ριτσάρλισον. Ο Βραζιλιάνος ο οποίος βγήκε πλάγια μέσα στην περιοχή, έκανε τη σέντρα, απομακρύνθηκε η μπάλα σε πρώτο χρόνο, ο Ριτσάρλισον την κέρδισε από τον Τσάκα και ο Γκάμπριελ τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή. Ο Κέιν νίκησε από τα έντεκα βήματα τον Ράμστντεϊλ και ισοφάρισε σε 1-1 με το 100ο εκτός έδρας γκολ του στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Τότεναμ ήταν καλύτερη μέχρι την ανάπαυλα του ματς.

