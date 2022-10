Η Τότεναμ έφερε στα ίσα (1-1) το ντέρμπι με την Άρσεναλ, με τον Χάρι Κέιν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα, και να γράφει ιστορία ως ο πρώτος που σκοράρει 100 τουλάχιστον εκτός έδρας γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα!

Ιστορική στιγμή για τον επιθετικό της Τότεναμ Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος διεθνής φορ ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι κι έγινε ο πρώτος στην ιστορία της Premier League που φτάνει τα 100 εκτός έδρας τέρματα.

Πιο αναλυτικά, λίγο πριν το πρώτο ημίωρο του αγώνα, μετά από προσωπική προσπάθεια του Ριτσάρλισον, ο οποίος βγήκε πλάγια μέσα στην περιοχή, κι έκανε τη σέντρα η μπάλα απομακρύνθηκε σε πρώτο χρόνο, με τον Βραζιλιάνο να την ανακτά και τον Γκάμπριελ να τον ανατρέπει, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Κέιν να στηθεί απέναντι από τον Ράμσντεϊλ και τελικά να τον νικήσει, «γράφοντας» το 1-1 των «Σπερς».

Αυτό ήταν το 14ο γκολ του Άγγλου σε ντέρμπι Λονδίνου (ξεπερνώντας τον Τιερί Ανρί) και το 100ο συνολικά εκτός έδρας τέρμα του στη λίγκα. Ο πρώτος που τα καταφέρνει!

Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ είχε προηγηθεί με θεαματικό μακρινό σουτ του Παρτέι.

