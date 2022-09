Η Γιουνάιτεντ ξεπέρασε την Σίτι: Το υψηλότερο μισθολόγιο στην ιστορία της Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεπέρασε τη γειτονική Σίτι αναφορικά στους μισθούς των παικτών του ρόστερ, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Οι λογαριασμοί της Γιουνάιτεντ για την σεζόν 21/22 αποκάλυψαν μισθολογικό λογαριασμό ύψους 384 εκατομμυρίων λιρών, που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2021, όταν είχε καταγράψει συνολικούς μισθούς 350 εκατομμυρίων λιρών.

Το τεράστιο ποσό που εκταμίευσαν οι «κόκκινοι διάβολοι» για μισθούς την περασμένη σεζόν οφείλεται εν μέρει στα μεγάλα χρήματα που δαπανήθηκαν σε παίκτες όπως οι Σάντσο, Βαράν και Κριστιάνο Ρονάλντο! Αυτά τα νούμερα είναι ανησυχητικά για τα ταμεία του συλλόγου, δεδομένου ότι κατέγραψε ετήσια ζημιά 115,5 εκατομμυρίων λιρών κατά τη διάρκεια της σεζόν 21/22.

Την Πέμπτη, η Γιουνάιτεντ αποκάλυψε τα στοιχεία της που έδειξαν συνολικά έσοδα 583,2 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή αύξηση 89,1 εκατομμυρίων λιρών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, το καθαρό χρέος του συλλόγου είναι τώρα στα 514,9 εκατομμύρια £, δηλαδή 95,4 εκατομμύρια £ περισσότερα από τα 419,5 εκατομμύρια £ από το προηγούμενο έτος. Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική σεζόν που η Γιουνάιτεντ έχει απώλειες.

