Μπρούνο Φερνάντες: «Ο Τεν Χαγκ έχει φέρει πειθαρχία στη Γιουνάιτεντ»

Ενθουσιασμένος με τον Έρικ Τεν Χαγκ εμφανίστηκε ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αποθέωσε τον Ολλανδό για την πειθαρχία που έχει επιβάλλει εντός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Για τις πρώτες εντυπώσεις που έχει προκαλέσει ο Έρικ Τεν Χαγκ εντός των αποδυτηρίων στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ο Μπρούνο Φερνάντες.

Παρά το χείριστο ξεκίνημα, ο Ολλανδός έχει καταφέρει να αντιστρέψει στα τελευταία ματς το κλίμα και να επαναφέρει τον σύλλογο σε ένα δρόμο μερικής σταθερότητας, με τον Πορτογάλο να επικροτεί την ιδεολογία του και την πειθαρχία που έχει επιβάλλει στην ομάδα.

«Ο Τεν Χαγκ έχει μια ιδεολογία, ένα στυλ. Πρέπει να ακολουθείς τους κανόνες του. Είναι αυστηρός σε αυτό και μου αρέσει. Έχει φέρει πειθαρχία, κάτι που μας έλειπε στο παρελθόν. Όλοι πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος» ήταν τα λόγια του Μπρούνο.

