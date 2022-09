Η εντός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον με την Κρίσταλ Πάλας για την 8η αγωνιστική της Premier League αναβλήθηκε λόγω της προγραμματισμένης απεργίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε αναβολή οδηγήθηκε η εντός έδρας αναμέτρησης της Μπράιτον με την Κρίσταλ Πάλας για την 8η αγωνιστική της Premier League. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 17 Σεπτεμβρίου στο Amex Stadium, όμως εν τέλει δεν θα διεξαχθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω απεργίας.

Η απόφαση της Λίγκας ελήφθη λόγω της προγραμματισμένης απεργίας των υπαλλήλων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της πόλης. Το ματς θα οριστεί σε νέα ημερομηνία, θα ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια που έχουν ήδη πουληθεί, ενώ μέσα στις επόμενες επτά μέρες οι οπαδοί που είχαν «κλείσει» να παρευρεθούν στο γήπεδο θα έχουν δικαίωμα να πάρουν πίσω τα χρήματα τους.

Brighton vs Crystal Palace on 17th September has been postponed due to a rail strike pic.twitter.com/isfn0qOCTH