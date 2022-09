Ο Κρίστιαν Έρικσεν έλυνε κι έδενε στη μεσαία γραμμή για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και είναι χαρακτηριστικό πως έχοντας γυρίσει σε ρόλο 6αριού, πίσω από τον Μπρούνο και ξεκίνησε τις φάσεις των γκολ!

Ο Δανός μεσοεπιθετικός ξεχώρισε στο παιχνίδι της Κυριακής στο «Ολντ Τράφορντ» με τον... ελεύθερο ρόλο του 8αριού που είχε στην αναμέτρηση και τους χώρους στους οποίους κινήθηκε.

Χαρακτηριστικά, είχε τις περισσότερες επαφές (56), τις περισσότερες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο (16), τις περισσότερες μεταβιβάσεις στην περιοχή (4) και έφτιαξε και τρεις φάσεις για σκοράρισμα.

Με τον Έρικ Τεν Χαγκ να τον έχει σκεφτεί ακόμα και για την θέση του 9αριού στην Γιουνάιτεντ ανάλογα με τον τρόπο που θα εξελίσσονται τα πράγματα στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, ο Κρίστιαν Έρικσεν πήρε βάθος, γύρισε αρκετά πιο πίσω από τον συνήθη χώρο δράσης του και... πέτυχε.

Το ένα γκολ του Μάρκους Ράσφορντ και αυτό του Άντονι απέναντι στην Άρσεναλ έχουν προέλθει από μεταβιβάσεις του Έρικσεν στον Μπρούνο Φερνάντες. Με τοποθέτηση πιο πίσω από τον Πορτογάλο συνάδελφό του, ο Δανός κατάφερε να συμμετέχει στο build – up για το πρώτο τέρμα του Βραζιλιάνου στο ντεμπούτο του, αλλά και για το πρώτο από τα δυο γκολ του Άγγλου συμπαίκτη του. Και το τρίτο... το έφτιαξε εκείνος!

«Είχε περισσότερη ελευθερία εκεί που αγωνίστηκε γιατί τον τοποθετήσαμε σε κάτι ανάμεσα σε 6 και 8. Μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει πολλά όταν έχει τόση ελευθερία στο γήπεδο. Μπορεί ν' αλλάξει το ματς, βλέπει τους χώρους για τις μεταβιβάσεις ανάμεσα στις γραμμές, μπορεί να κάνει μέχρι και την τελική πάσα ή να φτάσει μέχρι το σκοράρισμα μόνος του» ανέφερε ο Έρικ Τεν Χαγκ μετά το παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες».

Eriksen creates room for himself to receive & drops into the 6 role in the 2nd phase (not McTominay). Then he finds the line-breaking pass to Bruno (positioned higher up) which leads to Antony’s goal. That’s what you call good build-up structure & ETH profiling his players well. pic.twitter.com/lkxB8OcS8N